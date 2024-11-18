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Стало известно, когда возобновит работу горевшая больница в Екатеринбурге

Прием пациентов в горевшей сегодня поликлинике на улице Братьев Быковых в Екатеринбурге возобновится уже завтра. Об этом сообщает пресс-служба минздрава Свердловской области.

Источник: ЕАН

Медучреждение будет открыто для граждан со второй смены. До возобновления приема пациентов перенаправили в поликлинику № 1 горбольницы № 3 по улице Бебеля, 160. Медицинская помощь в стационаре, расположенном в соседнем от поликлиники № 2 здании, оказывается в полном объеме в круглосуточном режиме.

Пожар в поликлинике по улице Братьев Быковых произошел сегодня днем во время ремонтных работ на крыше здания. Общая площадь пожара составила 300 кв. м. Из здания самостоятельно эвакуировалось 350 человек. Некоторые из них покидали здание, выпрыгивая из окон, сообщает TagilCity. В областном минздраве подтвердили информацию о двух пострадавших — это рабочие подрядной организации, которая вела ремонт кровли.

пожары