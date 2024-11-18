Стало известно, когда возобновит работу горевшая больница в Екатеринбурге

Пожар в поликлинике по улице Братьев Быковых произошел сегодня днем во время ремонтных работ на крыше здания. Общая площадь пожара составила 300 кв. м. Из здания самостоятельно эвакуировалось 350 человек. Некоторые из них покидали здание, выпрыгивая из окон, сообщает TagilCity. В областном минздраве подтвердили информацию о двух пострадавших — это рабочие подрядной организации, которая вела ремонт кровли.