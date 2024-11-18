В Салавате рабочий разбился насмерть, упав со стремянки

В башкирском городе Салават погиб рабочий. Об этом рассказала пресс-служба Государственной инспекции труда республики.
Трагедия случилась в прошлый четверг, 14 ноября, на территории производственной площадки ООО «РемЭнергоМонтаж». 43-летний монтажник систем вентиляции и кондиционирования ООО «Климат Сервис» упал со стремянки с высоты около полутора метров.
Мужчину получил тяжелую травму головы, его госпитализирован в городскую больницу. Спустя два дня он скончался.
По факту происшествия Гострудинспекция начала расследование, в ходе него сотрудники ведомства намерены определить обстоятельства и причины ЧП.