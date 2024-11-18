В Салавате рабочий разбился насмерть, упав со стремянки

Трагедия случилась в прошлый четверг, 14 ноября, на территории производственной площадки ООО «РемЭнергоМонтаж». 43-летний монтажник систем вентиляции и кондиционирования ООО «Климат Сервис» упал со стремянки с высоты около полутора метров.