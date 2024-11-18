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В Салавате рабочий разбился насмерть, упав со стремянки

В Башкирии монтажник умер из-за падения с высоты 1,5 метров.

Источник: Комсомольская правда

В башкирском городе Салават погиб рабочий. Об этом рассказала пресс-служба Государственной инспекции труда республики.

Трагедия случилась в прошлый четверг, 14 ноября, на территории производственной площадки ООО «РемЭнергоМонтаж». 43-летний монтажник систем вентиляции и кондиционирования ООО «Климат Сервис» упал со стремянки с высоты около полутора метров.

Мужчину получил тяжелую травму головы, его госпитализирован в городскую больницу. Спустя два дня он скончался.

По факту происшествия Гострудинспекция начала расследование, в ходе него сотрудники ведомства намерены определить обстоятельства и причины ЧП.