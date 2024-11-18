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Прокуратура в Якутске начала проверку после возгорания автобуса

ЯКУТСК, 18 ноя — РИА Новости. Прокуратура проверит организацию пассажирских перевозок в Якутске из-за возгорания маршрутного автобуса, сообщает в понедельник пресс-служба надзорного органа.

Источник: РИА "Новости"

Ранее сообщалось о том, что маршрутный автобус загорелся в Якутске во время рейса, пострадавших не было. По информации городских властей, автобус № 17 до выезда на маршрут прошёл предрейсовый осмотр, техосмотр также пройден. Предварительная причина — короткое замыкание, сообщали в пресс-службе мэрии.

«Прокуратурой города Якутска организовано проведение проверки по факту возгорания маршрутного автобуса в столице республики. В ходе проверки прокуратура даст оценку соблюдению законодательства о безопасности дорожного движения, организации пассажирских перевозок и другим вопросам», — отметили в пресс-службе.