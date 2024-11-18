Прокуратура в Якутске начала проверку после возгорания автобуса

Ранее сообщалось о том, что маршрутный автобус загорелся в Якутске во время рейса, пострадавших не было. По информации городских властей, автобус № 17 до выезда на маршрут прошёл предрейсовый осмотр, техосмотр также пройден. Предварительная причина — короткое замыкание, сообщали в пресс-службе мэрии.
«Прокуратурой города Якутска организовано проведение проверки по факту возгорания маршрутного автобуса в столице республики. В ходе проверки прокуратура даст оценку соблюдению законодательства о безопасности дорожного движения, организации пассажирских перевозок и другим вопросам», — отметили в пресс-службе.