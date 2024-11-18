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В Пермском крае двое рыбаков провалились под лед

СК: в Пермском крае двое мужчин погибли, провалившись под лед во время рыбалки.

ПЕРМЬ, 18 ноя — РИА Новости. Двое мужчин погибли в реке Сива в Пермском крае, провалившись под лед во время рыбалки, проводится проверка, сообщает пресс-служба регионального управления СК РФ.

По данным ведомства, двое мужчин во время рыбалки провалились под лед реки Сива в Верещагинском округе. Их тела обнаружили спасатели при поисковых мероприятиях.

«Следователями устанавливаются обстоятельства гибели двух мужчин в реке Сива Верещагинского муниципального округа, проводится процессуальная проверка», — говорится в сообщении.

Представители ведомства просят жителей перед выходом на лед внимательно осматривать место предполагаемой рыбалки и проверять прочность поверхности. Если лед начал трещать, то опасное место нужно быстро покинуть.

СК