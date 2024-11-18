В Пермском крае двое рыбаков провалились под лед

ПЕРМЬ, 18 ноя — РИА Новости. Двое мужчин погибли в реке Сива в Пермском крае, провалившись под лед во время рыбалки, проводится проверка, сообщает пресс-служба регионального управления СК РФ.
По данным ведомства, двое мужчин во время рыбалки провалились под лед реки Сива в Верещагинском округе. Их тела обнаружили спасатели при поисковых мероприятиях.
«Следователями устанавливаются обстоятельства гибели двух мужчин в реке Сива Верещагинского муниципального округа, проводится процессуальная проверка», — говорится в сообщении.
Представители ведомства просят жителей перед выходом на лед внимательно осматривать место предполагаемой рыбалки и проверять прочность поверхности. Если лед начал трещать, то опасное место нужно быстро покинуть.