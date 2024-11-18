Мальчик упал с высотного здания в Алматы

«По данному факту отделом полиции при УП Ауэзовского района возбуждено уголовное дело. Мотив и обстоятельства устанавливаются», — сообщили в ДП Алматы.
В полиции подтвердили, что ребенок 2009 года рождения.
В Сети появилась информация о том, что ребенок упал с высотного здания в одном из районов Алматы. Корреспонденту NUR.KZ в департаменте полиции города сообщили, что возбуждено уголовное дело.
«По данному факту отделом полиции при УП Ауэзовского района возбуждено уголовное дело. Мотив и обстоятельства устанавливаются», — сообщили в ДП Алматы.
В полиции подтвердили, что ребенок 2009 года рождения.