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Мальчик упал с высотного здания в Алматы

В Сети появилась информация о том, что ребенок упал с высотного здания в одном из районов Алматы. Корреспонденту NUR.KZ в департаменте полиции города сообщили, что возбуждено уголовное дело.

Источник: primeminister.kz

«По данному факту отделом полиции при УП Ауэзовского района возбуждено уголовное дело. Мотив и обстоятельства устанавливаются», — сообщили в ДП Алматы.

В полиции подтвердили, что ребенок 2009 года рождения.