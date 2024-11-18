В Челябинске местная жительница погибла, выпав из окна

Информацией о ЧП поделились в пресс-службе следственного управления СК РФ. Сейчас следователи из районного отдела продолжают работать на месте. Активно идёт расследование всех обстоятельств произошедшего. Уже удалось выяснить, что погибшей было 43 года. Судимостей она не имела, официально нигде не работала. По предварительным данным, причиной её гибели могло стать падение из окна дома. Следователи считают, что смерть женщины не носит криминальный характер.