В Челябинске местная жительница погибла, выпав из окна

В Калининском районе было обнаружено тело женщины средних лет. Судя по всему, причиной её гибели стало падение с большой высоты — на месте приступили к работе следователи.
Как сообщается, происшествие случилось примерно в четыре часа утра в понедельник. Жители Калининского района Челябинска нашли тело женщины прямо под окнами девятиэтажного жилого дома по адресу улица Кирова, дом 13А. Никаких признаков жизни она не подавала.
Информацией о ЧП поделились в пресс-службе следственного управления СК РФ. Сейчас следователи из районного отдела продолжают работать на месте. Активно идёт расследование всех обстоятельств произошедшего. Уже удалось выяснить, что погибшей было 43 года. Судимостей она не имела, официально нигде не работала. По предварительным данным, причиной её гибели могло стать падение из окна дома. Следователи считают, что смерть женщины не носит криминальный характер.