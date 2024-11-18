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Прокуратура Перми проверила сообщение о загрязнении реки Ивы в Мотовилихе

Сотрудники природоохранной прокуратуры осмотрели участок малой реки города.

Источник: прокуратура Пермского края

Экоактивисты сообщили о факте загрязнения протекающей на территории Перми малой реки Ивы. Сотрудники межрайонной природоохранной прокуратуры провели осмотр участка водного объекта.

В прокуратуре Пермского края сообщили, надзорный орган скоординировал действия регионального управления Росприроднадзора, Госинспекции по экологии и природопользованию для установления фактических обстоятельств случившегося.

По результатам анализа заключений специалистов и при наличии оснований прокуратура примет решение о необходимости проведения надзорных мероприятий и принятия мер реагирования.

экология