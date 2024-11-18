Прокуратура Перми проверила сообщение о загрязнении реки Ивы в Мотовилихе

Экоактивисты сообщили о факте загрязнения протекающей на территории Перми малой реки Ивы. Сотрудники межрайонной природоохранной прокуратуры провели осмотр участка водного объекта.
В прокуратуре Пермского края сообщили, надзорный орган скоординировал действия регионального управления Росприроднадзора, Госинспекции по экологии и природопользованию для установления фактических обстоятельств случившегося.
По результатам анализа заключений специалистов и при наличии оснований прокуратура примет решение о необходимости проведения надзорных мероприятий и принятия мер реагирования.