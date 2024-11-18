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В Сибае гражданин Узбекистана застал мужчину со своей девушкой и набросился с ножом на него

В Башкирии мигрант-ревнивец чуть не зарезал знакомого своей девушки.

Источник: Комсомольская правда

В башкирском городе Сибай мигрант чуть не убил мужчину. Об этом рассказала пресс-служба Следственного комитета республики.

Все случилось минувшим летом — 14 июля. Пьяный гражданин Узбекистана застал свою женщину, с которой он был в близких отношениях, с другим мужчиной в ее комнате и решил убить его. Злоумышленник взял на кухне нож и дважды ударил им в спину потерпевшего. После этого оппонент оказал сопротивление и выхватил орудие.

Скрываться от следствия иностранец не стал, он дождался стражей порядка и во всем сознался. На него завели уголовное дело по статье «Покушение на убийство». Суд назначил ему 6,5 лет колонии строгого режима. Приговор еще не вступил в законную силу.

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