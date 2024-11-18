В Сибае гражданин Узбекистана застал мужчину со своей девушкой и набросился с ножом на него

Все случилось минувшим летом — 14 июля. Пьяный гражданин Узбекистана застал свою женщину, с которой он был в близких отношениях, с другим мужчиной в ее комнате и решил убить его. Злоумышленник взял на кухне нож и дважды ударил им в спину потерпевшего. После этого оппонент оказал сопротивление и выхватил орудие.