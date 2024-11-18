«Бил руками, ногами и железной урной». Пьяный бармен повредил девять авто на парковке

В Минске пьяный бармен крушил автомобили на парковке, рассказали в ГУВД Мингорисполкома.
В милицию обратились жители домов по улицам Голубка и Аладовых, у которых ночью повредили припаркованные автомобили. Пострадали девять иномарок, припаркованных в одном дворе. У машин кто-то повредил окна и зеркала, элементы кузова и салоны. Одна машина «переехала» с места.
По горячим следам оперативникам удалось задержать подозреваемого, которым оказался 24-летний бармен одного из минских заведений. Мужчина сказал, что накануне он поссорился с другом, выпил лишнего и пошел гулял по городу ночью. Во дворе одного дома фигурант стал наносить беспричинно по чужим машинам удары руками и ногами, различными предметами, в том числе металлической урной. Потом он смог забраться в одну из иномарок, завел ее кнопкой стартера и проехал пару метров, после чего покинул авто и скрылся с места.
Возбуждено уголовное дело.
Еще молодой фермер на тракторе украл почти 10 тонн сахарной свеклы под Щучином.