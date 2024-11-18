Двое детей и один подросток попали под колеса авто в Иркутске и районе за неделю

На прошедшей неделе трое несовершеннолетний попали под колеса авто в Иркутске и районе. Об этом сообщает ИА Виаком со ссылкой на прокуратуру Иркутской области.
Одно из дорожно-транспортных происшествий произошло 12 ноября на улице Советской в Урике. По предварительной информации, водитель мотоцикла сбил 10-летнюю девочку, которая шла по обочине проезжей части. Нарушитель скрылся с места, сейчас его разыскивают полицейские.
— 14 ноября в Октябрьском районе Иркутска 31-летний водитель Toyota Corolla Fielder сбил восьмилетнего мальчика, который переходил дорогу по зебре. В больнице ребенку диагностировали ушиб ноги, — рассказали в агентстве.
Вечером 15 ноября на улице Пискунова в Иркутске водитель автомобиля «Хонда Фит» сбил 16-летнего подростка, который переходил проезжую часть.
Всем пострадавшим оказали медпомощь. Сейчас прокуратура региона поставили на контроль ход и результат проверки, организованной госавтоинспекторами. При наличии оснований примут меры реагирования.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что акция «Встречная полоса» пройдет в Братске и районе 19 ноября.