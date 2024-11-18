Двое детей и один подросток попали под колеса авто в Иркутске и районе за неделю

Одно из дорожно-транспортных происшествий произошло 12 ноября на улице Советской в Урике. По предварительной информации, водитель мотоцикла сбил 10-летнюю девочку, которая шла по обочине проезжей части. Нарушитель скрылся с места, сейчас его разыскивают полицейские.