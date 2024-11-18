Астанчан осудили за похищение человека

«К. совместно с другими лицами, подойдя к незнакомому потерпевшему, представился сотрудником полиции и сообщил, что он подозревается в совершении преступления. Затем находившийся с ним С. нанёс несколько ударов кулаком в область туловища и ног потерпевшего. Неустановленное лицо прыснуло перцовым баллончиком в лицо потерпевшего, после чего насильно, против воли потерпевшего, открыто захватили и посадили его в машину, продолжив движение в неизвестном направлении».