Астанчан осудили за похищение человека

«К. совместно с другими лицами, подойдя к незнакомому потерпевшему, представился сотрудником полиции и сообщил, что он подозревается в совершении преступления. Затем находившийся с ним С. нанёс несколько ударов кулаком в область туловища и ног потерпевшего. Неустановленное лицо прыснуло перцовым баллончиком в лицо потерпевшего, после чего насильно, против воли потерпевшего, открыто захватили и посадили его в машину, продолжив движение в неизвестном направлении».
В салоне автомобиля С. нанёс потерпевшему удар электрошокером, отобрал сотовый телефон и потребовал пароль от приложения kaspi.
Получив доступ к приложению, С. перевёл со счёта похищенного 149 тысяч тенге знакомому К., который затем отправил деньги матери К.
Подсудимые и их защитники просили переквалифицировать действия подсудимых на мошенничество, а в части похищения человека — оправдать за отсутствием состава преступления.
Смягчающим обстоятельством суд признал добровольное возмещение причинённого имущественного вреда. Отягчающим — наличие рецидива преступлений.
Приговором суда подсудимые С. и К. признаны виновными по совокупности преступлений и окончательно осуждены: С. — к семи годам; К. — к 7 годам 6 месяцам лишения свободы с признанием в действия рецидива преступлений.
Приговор вступил в законную силу.