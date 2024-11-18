Белоречанина, избившего до смерти в магазине мужчину, заключили под стражу на два месяца

Жителя башкирского города Белорецк арестовали из-за избиения до смерти мужчины в магазине. Об этом сообщили в пресс-службах Следственного комитета и прокуратуры республики.
Инцидент произошел вечером в минувшую пятницу — 15 ноября. 32-летний белоречанин вместе с отцом и его знакомым пришел в магазин по улице Карла Маркса. В очереди у кассы они поругались с тремя молодыми людьми. Перепалка продолжилась на улице. Во время ссоры один из оппонентов избил горожанина и скрылся вместе со своими приятелями, которые, по данным полиции, в момент потасовки просто находились рядом. Прибывшая на место происшествия бригада скорой помощи констатировала смерть мужчины.
Подозреваемый — 23-летний уроженец одного из регионов России, который недавно приехал в гости к своим знакомым. Его задержали в Магнитогорске. Также в полицию были доставлены двое его знакомых.
Следственный комитет Башкирии возбудил уголовное дело о причинении тяжкого вреда здоровью со смертельным исходом. Подозреваемого заключили под стражу на два месяца — до 16 января.
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