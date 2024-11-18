Пенсионерка упала в колодец в Лидском районе

Инцидент произошел сегодня утром в населенном пункте Нетечь. Местный житель позвонил в службу 101 и рассказал, что по дороге на работу услышал крик о помощи с соседского двора. На подворье он увидел, что в колодце находится человек. Бойцы МЧС немедленно направились на место произошедшего.
Как оказалось, в колодце с питьевой водой на глубине около четырех метров по пояс в воде находилась женщина. Местная жительница набирала воду, поскользнулась и упала в колодец.
Спасатели опустили пострадавшей пенсионерке пояс, объяснили, как обвязаться им, а затем при помощи треноги достали ее на поверхность и передали медикам. После осмотра врачом и оказания необходимой медпомощи спасенная от госпитализации отказалась.