Пенсионерка упала в колодец в Лидском районе

Инцидент произошел сегодня утром в населенном пункте Нетечь. Местный житель позвонил в службу 101 и рассказал, что по дороге на работу услышал крик о помощи с соседского двора. На подворье он увидел, что в колодце находится человек. Бойцы МЧС немедленно направились на место произошедшего.