Оборвался единственный связывающий Финляндию с Германией телекоммуникационный кабель

«Начаты ремонтные мероприятия и судно готово к отправке на площадку. Точное время ремонта пока неизвестно, но обычно для морских кабелей время ремонта составляет 5−15 дней», — отмечается в материале издания.
На данный момент времени причины повреждений неизвестны. Также издание со ссылкой на источники отмечает, что власти Финляндии пока не готовы дать официальный комментарий и нацелены на сбор информации о произошедшем, чтобы сделать какие-либо выводы.
8 октября 2023 года стало известно о повреждении газопровода Balticconnector, связывавший Финляндию и Эстонию. Финские власти сообщили, что по итогам расследования удалось установить главную версию произошедшего. Проверка якоря, найденного на месте повреждения газопровода, показала наиболее вероятную принадлежность китайскому судну Newnew Polar Bear, которое считалось ключевым подозреваемым. После Пекин признал вину за произошедшее, указав, что повреждение было случайным.