Трентон
+12°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Ростове пенсионер упал с автомобильного моста

Полицейские проводят проверку.

В Ростове 18 ноября с автомобильного моста упал местный житель. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Ростовской области. ЧП случилось в районе Королева. Известно, что с моста упал 73-летний мужчина. Он, к счастью, жив, но получил травмы. Пенсионера госпитализировали.

Сейчас полицейские проводят проверку по данному факту. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

«Проводится проверка по факту получения травм в результате падения с высоты 73-летним местным жителем», — говорится в сообщении.