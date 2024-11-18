В Ростове пенсионер упал с автомобильного моста

В Ростове 18 ноября с автомобильного моста упал местный житель. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Ростовской области. ЧП случилось в районе Королева. Известно, что с моста упал 73-летний мужчина. Он, к счастью, жив, но получил травмы. Пенсионера госпитализировали.