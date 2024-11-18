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Минчанин задержан со стрельбой за угрозу ножами жильцам дома и милиционерам

В Минске со стрельбой задержали мужчину, угрожавшего ножами жильцам многоэтажки, девушке и милиционерам.

Источник: Комсомольская правда

Минские правоохранители с применением оружия задержали минчанина, который угрожал ножами жильцам многоэтажки и милиционерам. Подробности рассказали в МВД.

Криминальный инцидент произошел на улице Холмогорской. Звонивший сказал, что находящийся в квартире гость скандалит, ломает дверь, угрожает ножом и бросается на девушку.

Прибывшие по вызову милиционеры потребовали, чтобы агрессивно настроенный мужчина, у которого было два ножа, успокоился и бросил оружие на пол. Однако фигурант вместо этого, размахивая ножами, двинулся в сторону оперативников. Сотрудники предупредили о применении табельного оружия, но злоумышленник продолжил движение, и милиционер произвел выстрелы по ногам.

После оказания первой медпомощи фигуранта передали медикам. Известно, что задержанный 31-летний минчанин был ранее неоднократно судим, в том числе за хулиганство и незаконный оборот наркотиков, его также привлекали ранее к административной ответственности за появление в общественном месте в пьяном состоянии.

Еще пьяный бармен повредил девять авто на парковке: «Бил руками, ногами и железной урной».

И молодой фермер на тракторе украл почти 10 тонн сахарной свеклы под Щучином.