Минчанин задержан со стрельбой за угрозу ножами жильцам дома и милиционерам

Минские правоохранители с применением оружия задержали минчанина, который угрожал ножами жильцам многоэтажки и милиционерам. Подробности рассказали в МВД.
Криминальный инцидент произошел на улице Холмогорской. Звонивший сказал, что находящийся в квартире гость скандалит, ломает дверь, угрожает ножом и бросается на девушку.
Прибывшие по вызову милиционеры потребовали, чтобы агрессивно настроенный мужчина, у которого было два ножа, успокоился и бросил оружие на пол. Однако фигурант вместо этого, размахивая ножами, двинулся в сторону оперативников. Сотрудники предупредили о применении табельного оружия, но злоумышленник продолжил движение, и милиционер произвел выстрелы по ногам.
После оказания первой медпомощи фигуранта передали медикам. Известно, что задержанный 31-летний минчанин был ранее неоднократно судим, в том числе за хулиганство и незаконный оборот наркотиков, его также привлекали ранее к административной ответственности за появление в общественном месте в пьяном состоянии.
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