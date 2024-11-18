Минчанин задержан со стрельбой за угрозу ножами жильцам дома и милиционерам

Прибывшие по вызову милиционеры потребовали, чтобы агрессивно настроенный мужчина, у которого было два ножа, успокоился и бросил оружие на пол. Однако фигурант вместо этого, размахивая ножами, двинулся в сторону оперативников. Сотрудники предупредили о применении табельного оружия, но злоумышленник продолжил движение, и милиционер произвел выстрелы по ногам.