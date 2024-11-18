В Екатеринбурге пьяный водитель без прав сбил маму с ребенком

В Екатеринбурге пьяный водитель сбил маму с ребенком. Авария произошла днем 18 ноября на улице Кировоградской, 15. Об этом «КП-Екатеринбург» сообщили в городской Госавтоинспекции.
По предварительной информации, водитель на Peugeot двигался по улице Орджоникидзе. При повороте налево, он не справился с управлением и влетел в бордюр и женщину с коляской.
— В результате ДТП пострадала женщина-пешеход, в настоящий момент медики оказывают ей необходимую помощь. Ребенок травм не получил, — рассказали в ГИБДД Екатеринбурга.
Автоинспекторы установили, что машиной управлял 35-летний мужчина без водительских прав. Тест показал, что на момент аварии он был пьян. На него составлены административные протоколы. Началась проверка.