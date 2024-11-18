Жителя Самары арестовали за незаконную регистрацию 1,6 тыс. мигрантов

Расследование ведется в рамках объединенного в одно производство уголовных дел по нескольким пунктам ст. 322 УК РФ (фиктивная постановка на учет иностранного гражданина или лица без гражданства по месту пребывания в РФ, организация незаконной миграции и организация незаконной миграции, совершенная группой лиц по предварительному сговору). Подозреваемого ранее уже судили за аналогичные преступления.