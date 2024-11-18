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Жителя Самары арестовали за незаконную регистрацию 1,6 тыс. мигрантов

САМАРА, 18 ноября. /ТАСС/. Суд в Самаре арестовал местного жителя, подозреваемого в фиктивной регистрации иностранных граждан в принадлежащем ему жилье. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Самарской области.

Источник: Reuters

«Установлено, что житель Самары с целью заработка организовал фиктивную регистрацию иностранных граждан в двух собственных жилых помещениях. Судом удовлетворено поддержанное прокуратурой ходатайство следователя об избрании 54-летнему подозреваемому меры пресечения в виде заключения под стражу на срок дав месяца», — говорится в сообщении.

Расследование ведется в рамках объединенного в одно производство уголовных дел по нескольким пунктам ст. 322 УК РФ (фиктивная постановка на учет иностранного гражданина или лица без гражданства по месту пребывания в РФ, организация незаконной миграции и организация незаконной миграции, совершенная группой лиц по предварительному сговору). Подозреваемого ранее уже судили за аналогичные преступления.