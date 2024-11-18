В Чувашии выросло число заболевших после обеда в школьной столовой

Ранее Минздрав Чувашии сообщал, что после посещения столовой школы № 4 в Новочебоксарске за медицинской помощью обратилось 209 человек, из них шесть госпитализированы, ещё 203 лечатся амбулаторно. По данным Роспотребнадзора Чувашии, у заболевших обнаружена РНК норовируса.
«По оперативным данным на 16.00 18 ноября за медпомощью обратилось 211 человек, из которых 200 — дети. На раннем этапе были госпитализированы шесть детей, пять из них выписаны под наблюдение на дому. Остальные пациенты продолжают лечение амбулаторно. Угрозы жизни и здоровью граждан нет», — написал Степанов в Telegram-канале.
По его словам, ситуацию в Новочебоксарской школе № 4, учащиеся и учителя которой обратились за медицинской помощью с признаками пищевого отравления, «детально рассмотрели» на заседании Республиканской санитарно-противоэпидемической комиссии.
«У всех пациентов взяты материалы на бактериологическое и на вирусологическое исследование. По данным Роспотребнадзора, только у трети пациентов подтвержден положительный результат на вирусную инфекцию. Расследование продолжается», — подчеркнул министр здравоохранения региона.
Ранее сообщалось, что сотрудники Роспотребнадзора Чувашии обнаружили просроченные продукты и факты их неправильного хранения в школьном пищеблоке, деятельность организатора питания запрещена. Следственным комитетом возбуждено уголовное дело по статье о нарушении санитарно-эпидемиологических правил, повлекшем по неосторожности массовое заболевание.