В Чувашии выросло число заболевших после обеда в школьной столовой

«По оперативным данным на 16.00 18 ноября за медпомощью обратилось 211 человек, из которых 200 — дети. На раннем этапе были госпитализированы шесть детей, пять из них выписаны под наблюдение на дому. Остальные пациенты продолжают лечение амбулаторно. Угрозы жизни и здоровью граждан нет», — написал Степанов в Telegram-канале.