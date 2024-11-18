Склад с древесиной горел в Алматы

На территории одной из промышленных баз, расположенных по ул. Цветочная в Ауэзовском районе г. Алматы произошло возгорание открытым пламенем пиломатериалов.
Принятыми оперативными мерами пожарных подразделений в кратчайшие сроки была снята угроза распространения на весь пиломатериал, а также соседние контейнера со складированной сухой древесиной.
Несмотря на высокую пожарную нагрузку, пожар удалось ликвидировать на площади 140 кв.м. Пострадавших нет.
В случае возникновения пожара звоните по номеру 112!