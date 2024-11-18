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Склад с древесиной горел в Алматы

Спасатели МЧС отстояли от уничтожения склад с древесиной, передает ИА El.kz со ссылкой на МЧС РК.

Источник: EL.kz

На территории одной из промышленных баз, расположенных по ул. Цветочная в Ауэзовском районе г. Алматы произошло возгорание открытым пламенем пиломатериалов.

Принятыми оперативными мерами пожарных подразделений в кратчайшие сроки была снята угроза распространения на весь пиломатериал, а также соседние контейнера со складированной сухой древесиной.

Несмотря на высокую пожарную нагрузку, пожар удалось ликвидировать на площади 140 кв.м. Пострадавших нет.

В случае возникновения пожара звоните по номеру 112!

пожары
МЧС