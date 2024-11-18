21-летний парень попал в больницу с переломом черепа после драки в Иркутске

Полицейские из Иркутска установили участников потасовки, которая произошла 17 ноябрь в Октябрьском округе около одного из ночных заведений. Об этом КП-Иркутск сообщили в ГУ МВД России по Иркутской области.
Двое молодых людей поругались, в какой-то момент началась драка. Один из парней ударил другого в голову, после чего тот упал на землю и сильно ударился. У 21-летнего потерпевшего перелом черепа, его в тяжелом состоянии доставили в больницу.
— Полицейские в короткие сроки установили и задержали второго участника драки, который скрылся после инцидента. Им оказался 20-летний ранее не судимый местный житель, — уточнили в ведомстве.
Сейчас следователи завели уголовное дело. На время расследования подозреваемый не сможет покинуть пределы города.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что двое детей и один подросток попали под колеса авто в Иркутске и районе за неделю.