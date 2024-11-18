В Ростовской области столкнулись два отечественных авто

В Ростовской области в автомобильной аварии пострадал мужчина. Об этом сообщили в Госавтоинпекции региона. Авария произошла 16 ноября около 20:40 на трассе «Миллерово — Вешенская».
По предварительной информации ведомства, 44-летний водитель за рулем автомобиля «Лада Гранта» выехал на полосу встречного движения. В какой-то момент он не справился с управлением и врезался на всей скорости в машину «Ваз-21101». За рулем второго автомобиля был 48-летний водитель.
— В результате ДТП водитель автомобиля «Ваз-21101» с полученными травмами доставлен в медицинское учреждение. Полицейские устанавливают все обстоятельства произошедшего, — говорится в сообщении регионального ведомства.
Напомним, в Ростове-на-Дону с 16 ноября водителям запретили остановку в Крепостном переулке. Автомобилистам стоит заранее продумать свой маршрут.