В Ростовской области столкнулись два отечественных авто

По предварительной информации ведомства, 44-летний водитель за рулем автомобиля «Лада Гранта» выехал на полосу встречного движения. В какой-то момент он не справился с управлением и врезался на всей скорости в машину «Ваз-21101». За рулем второго автомобиля был 48-летний водитель.