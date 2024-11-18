В Петербурге мужчина пытался задушить фельдшера в приемном покое больницы.

С. -ПЕТЕРБУРГ, 18 ноя — РИА Новости. Мужчина попытался задушить фельдшера в приемном покое больницы на Литейном проспекте Санкт-Петербурга, напавший доставлен в полицию, сообщает региональный главк Росгвардии в своем Telegram-канале.
«В ночь на 16 ноября два наряда вневедомственной охраны… незамедлительно прибыли по сигналу тревожной сигнализации в больницу на Литейном проспекте, где задержали гражданина, напавшего на медработницу в приемном покое — он схватил проходившую рядом 34-летнюю женщину-фельдшера за шею и стал душить», — информирует главное управление Росгвардии по Петербургу и Ленобласти.
Как отмечается, фельдшер, теряя создание, упала на пол и ударилась головой. У нее диагностировали, в частности, закрытую черепно-мозговую травму и сотрясение мозга.
Сотрудники Росгвардии доставили нападавшего в полицию.