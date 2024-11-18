В Петербурге мужчина пытался задушить фельдшера в приемном покое больницы.

«В ночь на 16 ноября два наряда вневедомственной охраны… незамедлительно прибыли по сигналу тревожной сигнализации в больницу на Литейном проспекте, где задержали гражданина, напавшего на медработницу в приемном покое — он схватил проходившую рядом 34-летнюю женщину-фельдшера за шею и стал душить», — информирует главное управление Росгвардии по Петербургу и Ленобласти.