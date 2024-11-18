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В Молдове молодой фермер найден убитым из охотничьего оружия: По предварительным данным мужчина покончил с собой

Во Флорештском районе нашли труп мужчины с огнестрельным ранением.

Источник: Комсомольская правда

Трагедия произошла в воскресенье. Тело 35-летнего мужчины обнаружил прохожий в лесополосе между сёлами Антоновка и Пражила Флорештского района. О страшной находке сельчанин сообщил в правоохранительные органы.

Тело с огнестрельным ранением в голову было обнаружено рядом с автомобилем Dacia Duster. По предварительной версии правоохранителей, выстрел был произведён самим мужчиной, пишет realitatea.md.

В СМИ появилась информация что погибшим является молодой фермер (один из инициаторов протестов против политики властей Молдовы). Его тело находилось в его же автомобиле.

Полиция выясняет все обстоятельства трагедии.