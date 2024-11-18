В Молдове молодой фермер найден убитым из охотничьего оружия: По предварительным данным мужчина покончил с собой

Трагедия произошла в воскресенье. Тело 35-летнего мужчины обнаружил прохожий в лесополосе между сёлами Антоновка и Пражила Флорештского района. О страшной находке сельчанин сообщил в правоохранительные органы.
Тело с огнестрельным ранением в голову было обнаружено рядом с автомобилем Dacia Duster. По предварительной версии правоохранителей, выстрел был произведён самим мужчиной, пишет realitatea.md.
В СМИ появилась информация что погибшим является молодой фермер (один из инициаторов протестов против политики властей Молдовы). Его тело находилось в его же автомобиле.
Полиция выясняет все обстоятельства трагедии.