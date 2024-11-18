Трое детей и домашние обеды для бойцов: Что известно об убитом в Ростове алтарнике храма

В день убийства батайчанин отправился в Ростов: нужно было помочь другу в ремонте машины. Работали мужчины на территории одной из профильных баз. Здесь же бродил выпивший незнакомец. Говорят, что мужчина, которому на вид было около 50 лет, вел себя вызывающе, цеплял людей и хамил всем подряд. Священнослужитель сделал ему замечание.