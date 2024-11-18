Трое детей и домашние обеды для бойцов: Что известно об убитом в Ростове алтарнике храма

В Ростове, на одной из баз по приемке металла, был убит житель Батайска. У погибшего остались жена и трое сыновей, младшему из которых всего четыре годика.
Как оказалось, много лет многодетный отец служил алтарником в Свято-Троицком храме города Батайска. А знавшие его прихожане до сих пор не могут прийти в себя после случившейся трагедии.
Обстоятельства преступления выясняют правоохранители Алексей БУЛАТОВ.
ЖИЛ ДЛЯ ДРУГИХ.
Как говорят знакомые священнослужителя, Роман жил и много делал для других:
— Он поддерживал материально нуждающихся и одиноких людей из своего прихода, помогал участникам специальной военной операции. Каждую неделю мужчина с супругой готовили горячие домашние обеды для бойцов и отвозили их к поездам, в которых везли раненых солдат.
— Роман был очень разносторонним человеком, — вспоминает близкая подруга семьи Татьяна. — Он с женой два года помогал раненым, которые прибывали в эшелонах. Ситуации разные были — и накормить, и переодеть, и из вагона в вагон транспортировать. И накануне гибели переносил мальчишек без ног на своей спине.
Врачам оставалось лишь констатировать смерть Алексей БУЛАТОВ.
ЦЕПЛЯЛ ЛЮДЕЙ И ХАМИЛ ВСЕМ ПОДРЯД.
В день убийства батайчанин отправился в Ростов: нужно было помочь другу в ремонте машины. Работали мужчины на территории одной из профильных баз. Здесь же бродил выпивший незнакомец. Говорят, что мужчина, которому на вид было около 50 лет, вел себя вызывающе, цеплял людей и хамил всем подряд. Священнослужитель сделал ему замечание.
— А в ответ услышал очень нелицеприятные вещи о своей семье и жене, в частности, — продолжает Татьяна. — Роман — человек не из робкого десятка. Уже в более резкой форме он потребовал принести извинения.
Тогда, со слов близких семьи, грубиян молча развернулся и ушел. Обратно вернулся через пару минут. При этом одну руку зачем-то держал за спиной.
— Через мгновение станет ясно, почему. В кулаке был зажат нож. По словам свидетелей, незнакомец молча, одним ударом в сердце убил Романа.
У убитого осталась вдова и трое детей Алексей БУЛАТОВ.
У ОТЦА СЛУЧИЛСЯ ИНФАРКТ.
Родные не знают, откуда и где найдут столько сил, чтобы пережить это горе. После похорон у отца убитого случился инфаркт…
— Если человек стал алтарником, это говорит о том, что он глубоко верующий, — сказал пресс-секретарь Митрополита Ростовского и Новочеркасского Игорь Петровский. — Он оказался в ситуации, когда произошла несправедливость. Роман хотел защитить ближнего своего. Но, к большому сожалению, ему противостоял жестокий человек, совершивший это огромное злодеяние.
И для храма, и, в первую очередь, для семьи это огромная трагедия. Выражаем глубокие искренние соболезнования родным. Люди, которые служили с ним в приходе, будут совершать о Романе молитву.