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Поляки вновь избили мигрантов и выдворили на белорусскую территорию

МИНСК, 18 ноя — Sputnik. Польские силовики в понедельник избили группу мигрантов и выдворили на территорию Беларуси, сообщили в пресс-службе Государственного пограничного комитета.

Источник: AP

Гродненские пограничники обнаружили иностранцев в Берестовицком районе. Все люди были истощены, а у троих имелись множественные следы избиений и раны.

«Пострадавшие граждане Афганистана и Ирана рассказали, что их безжалостно избили польские военные, а затем заставили перейти на территорию Беларуси».

говорится в сообщении.

Пограничники вызвали на место медиков, пострадавшие были доставлены в Берестовицкую ЦРБ.

В погранведомстве обратили внимание на то, что из-за действий польских силовиков за последние три года на границе погибли свыше 30 мигрантов.

Миграционный кризис

Литва, Латвия и Польша в 2021 году сообщали о росте числа задерживаемых нелегальных мигрантов из стран Ближнего Востока и Африки на границе с Беларусью и обвинили Минск в создании миграционного кризиса. При этом пограничники этих стран в нарушение норм ЕС широко применяют жесткие меры борьбы с мигрантами — вплоть до физического воздействия.

Минск категорически отрицает все обвинения. Белорусская погранслужба регулярно фиксирует факты насильственного выдворения мигрантов на территорию республики, а также случаи обнаружения тел погибших иностранцев.