Поляки вновь избили мигрантов и выдворили на белорусскую территорию

Литва, Латвия и Польша в 2021 году сообщали о росте числа задерживаемых нелегальных мигрантов из стран Ближнего Востока и Африки на границе с Беларусью и обвинили Минск в создании миграционного кризиса. При этом пограничники этих стран в нарушение норм ЕС широко применяют жесткие меры борьбы с мигрантами — вплоть до физического воздействия.