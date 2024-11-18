Поляки вновь избили мигрантов и выдворили на белорусскую территорию

Гродненские пограничники обнаружили иностранцев в Берестовицком районе. Все люди были истощены, а у троих имелись множественные следы избиений и раны.
«Пострадавшие граждане Афганистана и Ирана рассказали, что их безжалостно избили польские военные, а затем заставили перейти на территорию Беларуси».
Пограничники вызвали на место медиков, пострадавшие были доставлены в Берестовицкую ЦРБ.
В погранведомстве обратили внимание на то, что из-за действий польских силовиков за последние три года на границе погибли свыше 30 мигрантов.
Миграционный кризис
Литва, Латвия и Польша в 2021 году сообщали о росте числа задерживаемых нелегальных мигрантов из стран Ближнего Востока и Африки на границе с Беларусью и обвинили Минск в создании миграционного кризиса. При этом пограничники этих стран в нарушение норм ЕС широко применяют жесткие меры борьбы с мигрантами — вплоть до физического воздействия.
Минск категорически отрицает все обвинения. Белорусская погранслужба регулярно фиксирует факты насильственного выдворения мигрантов на территорию республики, а также случаи обнаружения тел погибших иностранцев.