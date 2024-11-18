Защита экс-замминистра Яриловой намерена обжаловать приговор

Ранее в этот день Мосгорсуд признал законным приговор Яриловой — семь лет лишения свободы — по делу о злоупотреблении полномочиями. По версии следствия, Ярилова потратила 125 млн рублей на «Самый высокий музей мороженого в мире», который не является объектом культуры, но был доступен для посещения по «Пушкинской карте». Музей находится в одной из башен «Москва-Сити» и зарегистрирован как частная организация.