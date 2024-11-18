Защита экс-замминистра Яриловой намерена обжаловать приговор

«По кассации, да, будем обжаловать и приговор, и апелляционное определение», — сказал он.
Ранее в этот день Мосгорсуд признал законным приговор Яриловой — семь лет лишения свободы — по делу о злоупотреблении полномочиями. По версии следствия, Ярилова потратила 125 млн рублей на «Самый высокий музей мороженого в мире», который не является объектом культуры, но был доступен для посещения по «Пушкинской карте». Музей находится в одной из башен «Москва-Сити» и зарегистрирован как частная организация.
Ярилову задержали 19 апреля 2023 года и вскоре арестовали. Вину бывшая замминистра не признает. Кроме того, Ярилова назвала обвинение непонятным и противоречивым.
Позже, в декабре 2023 года, председатель Следственного комитета (СК) России Александр Бастрыкин указал, что следствие арестовало собственность экс-замминистра на сумму 39 млн рублей, потому что действия бывшей чиновницы нанесли имущественный ущерб российскому бюджету.
Ярилова работала в Министерстве культуры с 2005 года, в 2018-м заняла пост заместителя главы ведомства. В сентябре 2022 года она покинула должность по собственному желанию.