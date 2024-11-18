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Виндзорский замок обокрали, пока Кейт Миддлтон и принц Уильям спали

Британская полиция расследует случай взлома Виндзорского замка. Преступники проникли на территорию комплекса, когда там находились наследный принц Уильям, его жена Кейт Миддлтон и трое детей, пишет The Sun.

Источник: Reuters

Как сообщает газета 18 ноября со ссылкой на источник в полиции, злоумышленники в масках перебрались через двухметровый забор и ночью проникли в одно из зданий обширного комплекса, чтобы похитить грузовой автомобиль и квадроцикл. Для побега с территории замка они использовали украденный грузовик, протаранив с его помощью ворота. Им удалось скрыться, и до сих пор никто не арестован.

Причиной случившегося, вероятно, стали проблемы с охраной: из-за нехватки персонала две главные подъездные дороги к территории замка Виндзор больше не охраняются вооруженными офицерами специального подразделения. Официально полиция отказалась комментировать эту информацию, ссылаясь на то, что меры безопасности в отношении особо охраняемых лиц или объектов принципиально не обсуждаются.