Виндзорский замок обокрали, пока Кейт Миддлтон и принц Уильям спали

Как сообщает газета 18 ноября со ссылкой на источник в полиции, злоумышленники в масках перебрались через двухметровый забор и ночью проникли в одно из зданий обширного комплекса, чтобы похитить грузовой автомобиль и квадроцикл. Для побега с территории замка они использовали украденный грузовик, протаранив с его помощью ворота. Им удалось скрыться, и до сих пор никто не арестован.