В Японии людям предложили полежать в гробу и поразмышлять о жизни

Большинство молодых людей думают о свадьбе, мало кто задумывается о похоронах. Однако каждый может по-разному относиться к подобному событию. Некоторые хотят закрыть крышку гроба на несколько минут, чтобы поразмышлять о том, как они хотят прожить то время отмеренное им время. Этот опыт также дает возможность переоценить свои отношения с семьей и близкими.