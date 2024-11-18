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14-летняя школьница погибла из-за отравления газом, когда принимала ванну

В подмосковном Ногинске 14-летняя школьница скончалась из-за отравления газом, когда принимала ванну. Об этом пишет Telegram-канал SHOT.

Сообщается, что в результате отравления также погибли ее 39-летняя мать и собака семейства. Причиной трагедии стала неисправность газовой колонки.

По данным канала, тревогу забил глава семьи, который после работы не смог попасть к себе домой. Мужчина вызвал спасателей, вскрывших дверь.

«Тело 39-летней матери в ночнушке находилось на диване, а школьница была в ванне. К моменту приезда служб воды там уже не было. Возле входной двери лежал труп их овчарки», — говорится в публикации.

При осмотре газовой колонки специалисты обнаружили повреждения трубы оттока газов.

Ранее сообщалось, что в крови погибшей в одной из гостиниц Ташкента 47-летней российской журналистки Инессы Паперной найдены следы соединения гемоглобина и угарного газа.