14-летняя школьница погибла из-за отравления газом, когда принимала ванну

Сообщается, что в результате отравления также погибли ее 39-летняя мать и собака семейства. Причиной трагедии стала неисправность газовой колонки.
По данным канала, тревогу забил глава семьи, который после работы не смог попасть к себе домой. Мужчина вызвал спасателей, вскрывших дверь.
«Тело 39-летней матери в ночнушке находилось на диване, а школьница была в ванне. К моменту приезда служб воды там уже не было. Возле входной двери лежал труп их овчарки», — говорится в публикации.
При осмотре газовой колонки специалисты обнаружили повреждения трубы оттока газов.
Ранее сообщалось, что в крови погибшей в одной из гостиниц Ташкента 47-летней российской журналистки Инессы Паперной найдены следы соединения гемоглобина и угарного газа.