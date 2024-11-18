Похищение подростка в Петербурге обернулось уголовным делом

По данным следствия, накануне днем трое предполагаемых похитителей силой посадили несовершеннолетнего в автомобиль в Ломоносове и потребовали от него 30 тысяч рублей, которые тот им якобы был должен. Выдвинув требование, фигуранты выпустили ребенка из машины, отправив его за деньгами к родителям с условием, что он вернется и передаст им оговоренную сумму. О случившемся подросток сообщил матери, которая и позвонила в полицию. «Фонтанка» выяснила, что вскоре после этого оперативник уголовного розыска при помощи коллег из ППСП задержал 24-летнего жителя города Ломоносова, осужденного три года назад за грабеж. Мужчину доставили в отдел полиции, где на него оформили протокол о мелком хулиганстве.