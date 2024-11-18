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Во Владивостоке потушили открытый огонь в торговом центре

МОСКВА, 18 ноя — РИА Новости. Огнеборцы ликвидировали открытое горение в торговом центре во Владивостоке, сообщает МЧС РФ.

Источник: © РИА Новости

«Во Владивостоке сотрудники МЧС России ликвидировали открытое горение», — заявило ведомство в Telegram-канале.

Информация о пострадавших не поступала, на месте ЧП, как отмечается, работают 48 специалистов и 11 единиц техники.

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