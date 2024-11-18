Двое россиян погибли, пытаясь починить снегоход

Трагедия произошла в гараже, где мужчины находились без вентиляции. 42-летний Эдуард и его сосед, 32-летний Арнольд, решили починить снегоход в Истре, захватив с собой немного алкоголя. Работы затянулись, и они не подумали проветрить закрытый гараж. В какой-то момент оба потеряли сознание из-за отравления угарным газом.