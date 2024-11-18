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Двое россиян погибли, пытаясь починить снегоход

В Подмосковье два друга погибли во время ремонта самодельного снегохода. Мужчины надышались выхлопными газами от работающего двигателя, пишет SHOT.

Трагедия произошла в гараже, где мужчины находились без вентиляции. 42-летний Эдуард и его сосед, 32-летний Арнольд, решили починить снегоход в Истре, захватив с собой немного алкоголя. Работы затянулись, и они не подумали проветрить закрытый гараж. В какой-то момент оба потеряли сознание из-за отравления угарным газом.

Когда мужчины перестали выходить на связь, близкие забили тревогу. Вскрыв гараж, люди увидели погибших и снегоход, который по-прежнему стоял с включенным зажиганием.

Известно, что Эдуард, который был механиком, собрал снегоход самостоятельно из импортных запчастей.

несчастный случай