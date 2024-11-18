Жительница Белгорода продала две квартиры и лишилась 7 млн руб. из-за мошенников

Муж 26-летней россиянки предупредил ее о взломе своего профиля на «Госуслугах». Странички супругов были связаны, поэтому мошенники смогли также завладеть личными данными обоих. После этого с женщиной связался неизвестный, представившийся сотрудников Центробанка. Он убедил ее передать курьеру деньги с продажи квартир в Курске и Белгороде, а также оформить кредиты. Все это якобы было нужно для спасения средств от мошенников.