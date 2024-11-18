Самолет упал на зрителей автогонок в США, есть пострадавшие

Соревнования по дрэг-рейсингу проходили на автодроме In-N-Out Burger. В какой-то момент на припаркованные рядом автомобили зрителей рухнул самолет. Несколько машин было повреждено, включая дом на колесах. Пилоты воздушного судна получили травмы и были госпитализированы. О погибших в ходе инцидента не сообщается. Выяснилось, что рядом с автодромом находился аэродром, на который и должен был приземлиться самолет, но что-то пошло не так.