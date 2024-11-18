В Курске пенсионерка через суд пытается аннулировать акт ЗАГСа о своей смерти

70-летняя жительница села Зуевка Курской области Татьяна Рафикова требует аннулировать запись ЗАГСа о её смерти. Женщину «похоронили» в 2005 году, однако спустя почти двадцать лет оказалось, что всё это время пенсионерка была жива. «Заживо похороненная» Рафикова сейчас лишена возможности получать пенсию и пользоваться медицинскими услугами — поэтому и решила обратиться в суд.
Признанию Татьяны умершей предшествовала весьма запутанная история. До 1999 года она находилась в местах лишения свободы, где отбывала срок за мошенничество.
RT удалось разыскать сына и двух дочерей «воскресшей». Как оказалось, младшую дочку, Виолетту, Татьяна родила, ещё находясь в колонии. Сама Виолетта рассказала RT, что после рождения на зоне дочь забрали в детдом.
«Мать родила меня, уже находясь в местах лишения свободы. Далее меня перевели в распределительный центр, потом в детский дом, где я находилась до шести лет. После этого меня забрали в семью, и с шести лет я воспитывалась в другой семье», — вспоминает женщина.
Опознавали обугленное тело
Выйдя на свободу в 1999 году, Татьяна Рафикова несколько лет прожила у родителей в Курске, затем поселилась у мужа, а потом переехала жить в село Зуевка Курской области. Родственники не знали, куда пропала женщина, — по их словам, она уехала без всяких документов, в том числе без паспорта. Впоследствии приёмная мать её дочери Виолетты обратилась с заявлением о розыске Рафиковой — женщина рассчитывала взыскать с биологической матери своей подопечной алименты.
В мае 2005 года — в то время, когда Татьяна находилась в розыске, — её сестре Ирине сообщили, что в полицию поступило обугленное после пожара тело неизвестной женщины. У Ирины спросили, узнаёт ли она в погибшей Татьяну, и та дала полицейским положительный ответ. Как рассказала RT дочь «воскресшей» Виолетта, к той процедуре опознания у неё до сих пор есть вопросы.
«Сестра опознала в погибшей Татьяну якобы по зубному протезу — я видела соответствующий документ, — хотя никакого зубного протеза там на самом деле не было, — утверждает собеседница RT. — И она [сестра Татьяны] само тело не видела, ей дали только фотографии. И получается, с этих документов мою биологическую мать признали умершей в 2005 году. Просто со слов сестры, скажем так. Ещё одна загвоздка в том, что она “умерла”, допустим, 15 мая 2005 года, а опознание тела было аж через две недели. Вот это тоже как-то меня смутило».
Свидетельство о смерти
Виолетта считает, что сестра её биологической матери могла сказать полицейским, что опознала в обугленном теле родственницу, чтобы тем самым решить вопрос с квартирой их покойных родителей, в которой на тот момент обе были прописаны. Этой же версии придерживается сама «похороненная заживо» пенсионерка.
После «опознания» Татьяны её детей уведомили о кончине матери. Об этом, в частности, вспоминает сын женщины Евгений. Как оказалось, до нашего звонка мужчина не подозревал, что его биологическая мать все эти годы была жива. Он отметил, что «не общался с ней 15 лет».
«После того как мать лишили родительских прав, нас какое-то время воспитывал отец — мой отчим. Но потом родительских прав лишили и его. Я оказался в детском доме. И когда я там был, мне прислали свидетельство о смерти матери», — вспоминает Евгений.
Доказать своё существование
Тем временем некоторые дети Татьяны, как выяснилось, были в курсе, что мать жива, — женщина изредка связывалась с ними. Так, дочь Татьяны Антонина рассказала RT, что мать приезжала к ней в 2014 году, когда у неё родилась дочь. Виолетта, в свою очередь, сообщила, что мать звонила ей буквально на днях — приглашала на 70-летний юбилей.
Виолетта добавила, что с документами её мать начала разбираться ещё в 2018 году. Сама Татьяна объясняет, что без документов, удостоверяющих личность, она не может ни ходить в поликлинику, ни получать пенсию.
В 2018 году по иску Татьяны Рафиковой, требовавшей признать её живой, состоялась очная ставка, на которой присутствовала опознававшая её в 2005 году сестра Ирина. Увидев «умершую» родственницу вживую, женщина сперва заявила, что не узнаёт её.
Несмотря на то что свидетельница наконец опознала сестру и признала, что та жива, аннулирование записи ЗАГСа о смерти затянулось. В итоге до суда дело дошло только в конце 2024 года.
Кого тогда похоронили?
Кого в 2005 году похоронили вместо Татьяны Рафиковой, неизвестно. Этим вопросом задаются в том числе дети самой пенсионерки.
«В справке о смерти матери указано место захоронения. И вопрос: кто же тогда сгорел? Представляете, там лежит человек, под табличкой похороненный, а кто-то, возможно, ищет этого человека. А эта могила — она как бы бесхозная, то есть без подписи: там даже имени матери не стоит — просто похоронен кто-то под табличкой с номером», — говорит Виолетта.