В Курске пенсионерка через суд пытается аннулировать акт ЗАГСа о своей смерти

На этой неделе в Курске начинается необычный судебный процесс: 70-летняя курянка Татьяна Рафикова требует аннулировать запись ЗАГСа о её смерти. По документам женщина «умерла» в 2005 году, но все эти годы пенсионерка на самом деле была жива. Кого тогда похоронили вместо Татьяны — неизвестно до сих пор. Обугленное тело в 2005 году «опознала» её родная сестра. Как выяснил RT, у «воскресшей» курянки семеро родных детей, которые росли без матери, так как её лишили родительских прав во время пребывания в местах лишения свободы. Некоторые из детей все эти годы не догадывались, что Рафикова жива.