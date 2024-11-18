В США арестовали женщину, которая выдавала себя за медсестру с 2015 года

В Вирджинии Портер проворачивала такие же аферы с 2015 года. При этом она использовала имя некой медсестры, проживающей в Нью-Йорке. Женщина открыла на чужое имя несколько банковских счетов и успела получить кредиты, товары и услуги на сумму около 450 тысяч долларов (45 миллионов рублей).