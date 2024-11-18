Две австралийские туристки попали в реанимацию из-за отравления коктейлями в Лаосе

19-летние девушки из Мельбурна остановились в хостеле Nana Backpacker в Ванг-Вьенге, популярном у путешественников городе в 130 километрах к северу от столицы страны Вьентьяна. 15 ноября они должны были выехать из гостиницы, однако не пришли на рецепшен. Персонал нашел пострадавших в номере, после чего девушек доставили в больницу в критическом состоянии.