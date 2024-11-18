В Москве суд вынес приговор за хищение ₽10 млрд у двух разорившихся банков

«Суд вынес приговор в отношении жителей столичного региона: 39-летней ранее судимой Натальи Петренко, 45-летнего Дениса Макарцева и 46-летнего Станислава Шеловских», — говорится в сообщении.
По данным ведомства, в зависимости от их роли в деле суд признал фигурантов виновными по статьям об организации и участии в преступном сообществе (ч. 1, 3 ст. 210 УК РФ) и о мошенничестве в особо крупном размере с использованием служебного положения (ч. 4 ст. 159 УК РФ).
По версии следствия, бывший вице-президент одного из кредитных учреждений Шеловских и бывший зампредправления банка, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, вместе с Петренко, Макарцевым и другими соучастниками незаконно завладели имуществом двух кредитных учреждений. С декабря 2017 года по март 2020 года они заключали фиктивные сделки по отчуждению имущества и права на имущество двух коммерческих банков на общую сумму более 10 млрд рублей, полагают следователи.
В результате Шеловских получил 17 лет колонии строгого режима, Петренко — 15 лет колонии общего режима, Макарцев — 14 лет колонии строгого режима. Шеловскому суд также запретил в течении двух лет заниматься организационно-распорядительной и административно-хозяйственной деятельностью в финансово-кредитных учреждениях. Отмечается, что приговор еще не вступил в силу и может быть обжалован.
Ранее сообщалось, что Басманный райсуд Москвы вынес приговор бывшему заместителю председателя правления Регионального банка развития (РБР) Вячеславу Потапову, осудив его на семь с половиной лет лишения свободы по обвинению в растрате.