В Москве суд вынес приговор за хищение ₽10 млрд у двух разорившихся банков

По версии следствия, бывший вице-президент одного из кредитных учреждений Шеловских и бывший зампредправления банка, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, вместе с Петренко, Макарцевым и другими соучастниками незаконно завладели имуществом двух кредитных учреждений. С декабря 2017 года по март 2020 года они заключали фиктивные сделки по отчуждению имущества и права на имущество двух коммерческих банков на общую сумму более 10 млрд рублей, полагают следователи.