Бастрыкин поручил возбудить дела после отравлений в Нижегородской области

По данным следственного управления СК РФ по Нижегородской области, ночью 17 ноября в квартире дома, расположенного на улице Ленина деревни Новоликеево Кстовского района, шестеро человек, в том числе четверо детей, почувствовали недомогание. После осмотра медиками двое детей госпитализированы в медицинское учреждение. В настоящее время их жизни и здоровью ничего не угрожает.
Кроме того, по данным регионального СУСК, три человека, в том числе двое детей, отравились угарным газом в Арзамасе. Всем пострадавшим оказана медицинская помощь, необходимости в их дальнейшей госпитализации не имеется. Проводятся доследственные проверки. Установлено, что квартиры, в которых произошли отравления, оборудованы газовой колонкой. «Председателем СК России дано поручение руководителю СУ по Нижегородской области возбудить уголовные дела и представить доклад», — говорится в сообщении СКР.