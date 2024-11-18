Трентон
+17°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Бастрыкин поручил возбудить дела после отравлений в Нижегородской области

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 18 ноя — РИА Новости. Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовные дела по фактам отравления угарным газом жителей Нижегородской области, сообщается в Telegram-канале ведомства.

Источник: РИА "Новости"

По данным следственного управления СК РФ по Нижегородской области, ночью 17 ноября в квартире дома, расположенного на улице Ленина деревни Новоликеево Кстовского района, шестеро человек, в том числе четверо детей, почувствовали недомогание. После осмотра медиками двое детей госпитализированы в медицинское учреждение. В настоящее время их жизни и здоровью ничего не угрожает.

Кроме того, по данным регионального СУСК, три человека, в том числе двое детей, отравились угарным газом в Арзамасе. Всем пострадавшим оказана медицинская помощь, необходимости в их дальнейшей госпитализации не имеется. Проводятся доследственные проверки. Установлено, что квартиры, в которых произошли отравления, оборудованы газовой колонкой. «Председателем СК России дано поручение руководителю СУ по Нижегородской области возбудить уголовные дела и представить доклад», — говорится в сообщении СКР.

СК
расследование
ЖКХ