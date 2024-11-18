Бастрыкин поручил возбудить дела после отравлений в Нижегородской области

Кроме того, по данным регионального СУСК, три человека, в том числе двое детей, отравились угарным газом в Арзамасе. Всем пострадавшим оказана медицинская помощь, необходимости в их дальнейшей госпитализации не имеется. Проводятся доследственные проверки. Установлено, что квартиры, в которых произошли отравления, оборудованы газовой колонкой. «Председателем СК России дано поручение руководителю СУ по Нижегородской области возбудить уголовные дела и представить доклад», — говорится в сообщении СКР.