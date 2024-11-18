Московский пенсионер испугался обвинений в госизмене и отдал мошенникам 24 млн рублей

После этого пенсионеру позвонила «сотрудница Центробанка», которая убедила москвича перевести деньги на «безопасный счет». Обманутый мужчина последовал инструкциям аферистов и начал отдавать снятые со счетов деньги курьерам мошенников, встречаясь с ними в возле банка, в сквере и у магазина. Всего россиянин отдал преступникам более 24 млн рублей.