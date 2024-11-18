Пожар произошел в ТЦ во Владивостоке на площади 200 кв. м

Уточняется, что возгорание произошло на складе, расположенном на −2-м этаже. Площадь пожара составила 200 кв. м. На месте происшествия было задействовано 48 специалистов и 11 единиц техники.
«Во Владивостоке огнеборцы МЧС России локализовали пожар в торговом центре», — говорится в Telegram-канале ведомства.
В этот же день произошел пожар в центральной городской больнице № 3 Екатеринбурга. Причиной возгорания стали ремонтные работы. Пожар в 300 кв. м охватил крышу административного здания. На данный момент возгорание локализовано, проведена эвакуация посетителей и пациентов. В результате пожара пострадали двое рабочих, выполняющих ремонт крыши.