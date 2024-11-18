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Три человека погибло в страшном ДТП легкового Renault и встречного грузовика МАЗ под Лиозно

Три человека погибло в страшном ДТП легкового Renault и грузовика МАЗ под Лиозно.
Источник: Комсомольская правда

Три человека погибло в страшном ДТП Renault и встречного грузовика МАЗ под Лиозно, сообщает телеграм-канал Министерства внутренних дел Беларуси.

Согласно предварительным данным, трагедия произошла 18 ноября около 17:30 на дороге Р-109 «Лиозно-Ореховск» в Лиозненском районе Витебской области. В это время 43-летний водитель Renault выехал на встречную полосу. Там он столкнулся с грузовиком МАЗ. «Водитель легкового авто и два его пассажира (мужчина и женщина) погибли. Еще одна женщина доставлена в учреждение здравоохранения», — говорится в сообщении МВД. Также там добавлено, что личности погибших устанавливаются.

Три человека погибло в страшном ДТП легкового Renault и встречного грузовика МАЗ под Лиозно. Фото: телеграм-канал МВД Беларуси.

На месте страшного ДТР работают сотрудники ГАИ и МЧС, следователи. В частности, Следственный комитет Беларуси сообщил, что на месте происшествия работает следственно-оперативная группа, которая занимается установлением обстоятельств произошедшего на дороге вблизи агрогородка Добромысли.

Также в СК добавили, что водитель и пассажир МАЗ не пострадали.

Три человека погибло в страшном ДТП легкового Renault и встречного грузовика МАЗ под Лиозно. Фото: телеграм-канал МВД Беларуси.

Ранее мы писали, что президент Беларуси Александр Лукашенко разрешил охоту на медведя и рысь в Беларуси из-за роста их численности, а также лишил званий 21 человека из числа бывших военнослужащих и сотрудников силовых ведомств.

А Минтруда установило норму рабочего времени не более 2007 часов в 2025 году для пятидневной рабочей недели. Также Совет министров поднимает размер базовой величины в Беларуси с 1 января 2025 года.