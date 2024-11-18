Три человека погибло в страшном ДТП Renault и встречного грузовика МАЗ под Лиозно, сообщает телеграм-канал Министерства внутренних дел Беларуси.
Согласно предварительным данным, трагедия произошла 18 ноября около 17:30 на дороге Р-109 «Лиозно-Ореховск» в Лиозненском районе Витебской области. В это время 43-летний водитель Renault выехал на встречную полосу. Там он столкнулся с грузовиком МАЗ. «Водитель легкового авто и два его пассажира (мужчина и женщина) погибли. Еще одна женщина доставлена в учреждение здравоохранения», — говорится в сообщении МВД. Также там добавлено, что личности погибших устанавливаются.
Три человека погибло в страшном ДТП легкового Renault и встречного грузовика МАЗ под Лиозно. Фото: телеграм-канал МВД Беларуси.
На месте страшного ДТР работают сотрудники ГАИ и МЧС, следователи. В частности, Следственный комитет Беларуси сообщил, что на месте происшествия работает следственно-оперативная группа, которая занимается установлением обстоятельств произошедшего на дороге вблизи агрогородка Добромысли.
Также в СК добавили, что водитель и пассажир МАЗ не пострадали.
Три человека погибло в страшном ДТП легкового Renault и встречного грузовика МАЗ под Лиозно. Фото: телеграм-канал МВД Беларуси.
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