В Подмосковье задержали двух поджигателей релейного шкафа

По информации правоохранителей, в дежурную часть поступило сообщение о том, что на девятом километре третьего пикета перегона Балашиха-Горенки вблизи железнодорожной станции Горенки МЖД обнаружен релейный шкаф со следами копоти.
«Столичными транспортными полицейскими во взаимодействии с сотрудниками УФСБ России по “горячим следам” задержаны поджигатели релейного шкафа на МЖД», — говорится в сообщении.
В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий удалось установить и по месту жительства задержать лиц, причастных к покушению на поджог — мужчина 2001-го года рождения и несовершеннолетний 2009-го года рождения.
«Подозреваемые рассказали, что они должны были совершить поджог релейного шкафа вблизи станции Горенки Горьковского направления МЖД за денежное вознаграждение от куратора, который связался с ними через интернет-мессенджер. Однако довести до конца свой преступный умысел они не смогли. Обещанного денежного вознаграждения в размере 600 долларов США злоумышленники не получили», — добавляется в сообщении.
По данному факту возбуждено уголовное дело по части третьей статьи 30, п. «а» части 2 статьи 205 УК РФ (Покушение на террористический акт, совершенный группой лиц по предварительному сговору).
Совершеннолетний мужчина задержан, решается вопрос об избрании ему меры пресечения. Расследование продолжается.