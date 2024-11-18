В Подмосковье задержали двух поджигателей релейного шкафа

«Подозреваемые рассказали, что они должны были совершить поджог релейного шкафа вблизи станции Горенки Горьковского направления МЖД за денежное вознаграждение от куратора, который связался с ними через интернет-мессенджер. Однако довести до конца свой преступный умысел они не смогли. Обещанного денежного вознаграждения в размере 600 долларов США злоумышленники не получили», — добавляется в сообщении.