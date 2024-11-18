В российском городе мужчина напал на фельдшера в приемном покое больницы

По данным ведомства, в ночь на 16 ноября два наряда вневедомственной охраны приехали по сигналу тревожной сигнализации в больницу на Литейном проспекте. Там гражданин напал на медработницу в приемном покое: он схватил женщину за шею и стал душить. Она упала на пол, теряя сознание, и ударилась головой.