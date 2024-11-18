Директор магазина жестоко избила российскую пенсионерку

На оказавшихся в распоряжении издания кадрах видно, как сотрудница магазина ведет к кассе пожилую покупательницу, вцепившись ее в шею, после чего швыряет ее лицом прямо в прилавок с товарами.
Однако разъяренному директору этого показалось мало. Женщина в присутствии других посетителей избила пенсионерку по голове банкой кофе, после чего выволокла из магазина за шкирку, вытирая ею полы вплоть до выхода из здания.
После этого директор стала пересматривать экзекуцию, которая попала на запись видеокамер, вместо сожаления она буквально разрывалась от смеха. Пока не известно, что послужило причиной столь бесчеловечного поведения директора магазина.