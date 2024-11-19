Девочки отлетели на несколько метров: появились подробности ДТП на Гагарина, где сбили двоих школьниц

«Когда я прибежала, дочь с подругой были в скорой. Водитель сидел в автомобиле. Девочки переходили дорогу на зелёный свет, они не бежали, соблюдали все правила. По словам дочки, после ДТП водитель стал осматривать свою машину. В скорой детей осмотрели. У моей девочки сильный ушиб бедра, большой синяк и гематома, нам госпитализация не понадобилась. У подруги дочки была гематома затылочной части головы, её увезли на рентген», — рассказала калининградка.