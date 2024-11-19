Трентон
+4°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Девочки отлетели на несколько метров: появились подробности ДТП на Гагарина, где сбили двоих школьниц

Авария произошла вечером 17 ноября.

Сбитые легковушкой девочки на ул. Гагарина отлетели от машины на несколько метров. Мама одной из школьниц через несколько минут примчалась на место ДТП. Наталья рассказала «Клопс» подробности случившегося.

Мама 10-летней пострадавшей была дома, когда ей позвонила дочь и сообщила, что её сбила машина. Наталья говорит, что девочки переходили дорогу от спорткомплекса «Созвездие» в сторону Чувашской, а машина поворачивала с Куйбышева.

«Когда я прибежала, дочь с подругой были в скорой. Водитель сидел в автомобиле. Девочки переходили дорогу на зелёный свет, они не бежали, соблюдали все правила. По словам дочки, после ДТП водитель стал осматривать свою машину. В скорой детей осмотрели. У моей девочки сильный ушиб бедра, большой синяк и гематома, нам госпитализация не понадобилась. У подруги дочки была гематома затылочной части головы, её увезли на рентген», — рассказала калининградка.

В Госавтоинспекции по Калининградской области пояснили, что автомобилем Škoda управлял 44-летний водитель. В районе дома 26б на ул. Ю. Гагарина он поворачивал на разрешающий сигнал светофора. Мужчина сбил девочек, переходивших дорогу на зелёный свет по регулируемому пешеходному переходу. В Госавтоинспекции отметили, что на одежде детей не было световозвращающих элементов.

Ранее сообщалось, что ДТП произошло 17 ноября. Водитель иномарки заметил детей слишком поздно. По словам мужчины, это произошло из-за дождя и плохой видимости.