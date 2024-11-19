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Водитель легковушки вылетел на встречку и погиб на Кубани

Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Источник: соцсети

Смертельная авария произошла в Успенском районе Кубани. Об этом сообщает ИА KrasnodarMedia со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

ДТП случилась на автодороге «с. Коноково-а. Урупский-с. Трехсельское-с. Пантелеймоновское». По предварительным данным, водитель «Оки» выехал на «встречку», где это разрешено, и столкнулся с автомобилем «Мазда».

— Водитель отечественного авто погиб на месте аварии до приезда скорой. Его пассажир доставлен в ГБУЗ г. Армавира с травмами различной степени тяжести, — уточнили в пресс-службе ведомства.