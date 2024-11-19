Браконьера задержали в Ростовской области

— У нарушителя транспортные полицейские обнаружили и изъяли лодку, ставную лесковую сеть общей длинной 60 метров и рыбу породы плотва в количестве более 400 особей. Сумма ущерба составила более 103 тысяч рублей, — говорится в сообщении.