Браконьера задержали в Ростовской области

В акватории Цимлянского водохранилища транспортные полицейские пресекли незаконный вылов рыбы ранее неоднократно судимым 34-летним жителем поселка Саркел Цимлянского района Ростовской области. Об этом сообщает пресс-служба УТ МВД России по СКФО.
— У нарушителя транспортные полицейские обнаружили и изъяли лодку, ставную лесковую сеть общей длинной 60 метров и рыбу породы плотва в количестве более 400 особей. Сумма ущерба составила более 103 тысяч рублей, — говорится в сообщении.
Возбуждено уголовное дело, подозреваемому грозит до двух лет лишения свободы.