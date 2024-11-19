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Браконьера задержали в Ростовской области

Сумма ущерба составила более 103 тысяч рублей.

Источник: УТ МВД России по СКФО

В акватории Цимлянского водохранилища транспортные полицейские пресекли незаконный вылов рыбы ранее неоднократно судимым 34-летним жителем поселка Саркел Цимлянского района Ростовской области. Об этом сообщает пресс-служба УТ МВД России по СКФО.

— У нарушителя транспортные полицейские обнаружили и изъяли лодку, ставную лесковую сеть общей длинной 60 метров и рыбу породы плотва в количестве более 400 особей. Сумма ущерба составила более 103 тысяч рублей, — говорится в сообщении.

Возбуждено уголовное дело, подозреваемому грозит до двух лет лишения свободы.