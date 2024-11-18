В США обвинили россиянина в распространении программы-вымогателя

Ведомство уточняет, что в случае признания Птицына виновным ему грозит наказание в виде 20 лет лишения свободы по каждому пункту обвинения в кибермошенничестве, 10 лет по каждому пункту обвинения в компьютерном взломе, а также 5 лет за участие в сговоре с целью интернет-мошенничества. В общей сложности россиянину предъявлены обвинения по 13 пунктам.