В США обвинили россиянина в распространении программы-вымогателя

ВАШИНГТОН, 18 ноября. /ТАСС/. Министерство юстиции США предъявило гражданину России обвинения в предполагаемых продаже, распространении и эксплуатации программы-вымогателя Phobos. Об этом говорится в заявлении ведомства.
По версии американских властей, 42-летний Евгений Птицын, экстрадированный из Республики Корея, с ноября 2020 года был участником международной схемы по внедрению вируса-вымогателя Phobos в частные и государственные организации в США и по всему миру. Согласно данным американского Минюста, жертвами стали более тысячи организаций, а общая сумма выкупа, который требовали вымогатели, превысила $16 млн.
Ведомство уточняет, что в случае признания Птицына виновным ему грозит наказание в виде 20 лет лишения свободы по каждому пункту обвинения в кибермошенничестве, 10 лет по каждому пункту обвинения в компьютерном взломе, а также 5 лет за участие в сговоре с целью интернет-мошенничества. В общей сложности россиянину предъявлены обвинения по 13 пунктам.
Окончательный срок тюремного заключения определит суд, если Птицына признают виновным.